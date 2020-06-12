سيول تتعهد ببذل جهودها لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية

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أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني الكورية الحنوبية "تشو هيه شيل" على أن حكومة كوريا الجنوبية ستبذل جهودها لتحقيق السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية.وأضافت "تشو" في موجز صحفي بمناسبة مرور عامين على انعقاد القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في سنغافوره، أن حكومة سيول تتعامل بشكل صارم مع عمليات إرسال منشورات مناهضة للنظام الحاكم في كوريا الشمالية، على اعتبار أنها تهدد أمن وسلامة المواطنين المقيمين في المناطق القريبة من الحدود، وأنها تنتهك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القمة بين الكوريتين.وقالت أيضا إنه من الصعب على الحكومة الكورية الجنوبية التعليق على البيان الذي أصدره وزير الخارجية الكوري الشمالي "ري سون كوان"، والذي أعلنت فيه بيونغ يانغ أنها ستواصل تعزيز قوتها العسكرية لمواجهة التهديدات من قبل الولايات المتحدة.