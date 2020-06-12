الحكومة الكورية تستأنف الأنشطة الدبلوماسية المباشرة بعد 3 أشهر من تعليقها

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من المقرر أن تستأنف الحكومة الكورية أنشطتها الدبلوماسية المباشرة بعد 3 أشهر من تعليقها بسبب جائحة كورونا.وصرحت وزارة الخارجية الكورية أمس الخميس بأن نائب وزير الخارجية "كيم كون" سيقوم بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بدءا من الغد السبت وتستمر 3 أيام.وفي أثناء إقامة المسؤول الكوري في الإمارات، سيبحث مع المسؤولين الإماراتيين القضايا المتعلقة بتسهيل الإجراءات الخاصة بالسماح لرجال أعمال كل بلد بدخول البلد الآخر.كما سيبحث مع الجانب الإماراتي تعزيز إجراءات الحجر الصحي للعاملين في مواقع الإنشاءات في الإمارات، وتوسيع آفاق التعاون بين البدلين في المجالات الصحية والزراعية والعلمية والتكنولوجية، بمناسبة الذكرى الأربعين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بالإضافة إلى سبل تنمية علاقة المشاركة الاستراتيجية الخاصة بينهما.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الكورية بزيارة خارجية منذ تفشى فيروس كورونا على مستوى العالم.