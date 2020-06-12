فيتنام تسمح لـ300 من موظفي الشركات الكورية وأفراد أسر هم بالدخول

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أعطت السلطات الفيتنامية تأشيرات دخول لحوالي 300 من موظفي الشركات الكورية العاملة هناك وأفراد أسرهم، رغم الحظر الذي فرضته الحكومة الفيتنامية على دخول الأجانب لمنع انتشار فيروس كورونا.وقال اتحاد التجار الكوريين في هانوي إن 301 من موظفي الشركات الكورية وأفراد أسرهم سيصلون إلى فيتنام اليوم الجمعة على متن طائرة مستأجرة.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تسمح فيها الحكومة الفيتنامية لموظفي الشركات الكورية وأسرهم بالدخول معا منذ بدء جائحة فيروس كورونا.وكان اتحاد التجار الكوريين في هانوي قد حصل على السماح من مكتب رئيس الوزراء الفيتنامي بدخول 863 من الكوريين إلى فيتنام، وقد وصلت الدفعة الأولى المكونة من 193 شخصا إلى فيتنام يوم الثلاثاء الماضي، ومن المقرر أن تصل الدفعة الثالثة إلى هناك في أوائل الأسبوع القادم.وسيخضع هؤلاء الكوريون لإجراءات الحجر الصحي لمدة أسبوعين في بعض الفنادق فور وصولهم إلى فيتنام.وكانت الحكومة الفيتنامية قد سمحت بشكل استثنائي لحوالي 3 آلاف و500 من موظفي الشركات الكورية والطلبة الكوريين بالدخول إليها منذ شهر مارس وحتى الآن.