الجيش الكوري الجنوبي يحافظ على وضع الاستعداد القوي

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وسط تصاعد التوتر بسبب تهديدات كوريا الشمالية بالقيام بعمل عسكري انتقامي ضد كوريا الجنوبية، قالت وزارة الدفاع في سيول أمس الأحد إن الجيش يحافظ على موقف الجاهزية القتالية للاستجابة لجميع المواقف المتعلقة بكوريا الشمالية.وشددت الوزارة على ضرورة تنفيذ اتفاق 19 سبتمبر العسكري بين الكوريتين تنفيذا كاملا لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية ومنع الاشتباكات العرضية بين الجانبين. وقالت الوزارة أيضا إنها تأخذ الموقف الحالي على محمل الجد، وتراقب عن كثب تحركات القوات الكورية الشمالية. ويذكرأنه قد تم توقيع الاتفاق العسكري بين الكوريتين في عام 2018 خلال القمة بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في بيونغ يانغ من أجل تخفيف التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.وقد عقد وزير الدفاع الكوري الجنوبي "جونغ كيونغ دو" اجتماعا طارئا لمسؤولي الوزارة في وقت سابق من يوم أمس للتحقق من وضع الاستعداد العسكري ومناقشة الردود المستقبلية على التهديدات الكورية الشمالية الأخيرة. وجاءت تلك التصريحات بعد يوم من تحذير "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، من إمكانية تنفيذ أعمال عسكرية ضد كوريا الجنوبية احتجاجًا على تعامل سيول مع المنشورات المناهضة للنظام الشيوعي التي يرسلها هاربون كوريون شماليون يقيمون في الجنوب.