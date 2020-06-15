عدد العاطلين الجدد عن العمل يسجل رقما قياسيا في مايو

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ارتفع عدد الأشخاص الذين يبحثون عن عمل في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي في شهر مايو الماضي، نتيجة للتداعيات الاقتصادية لوباء كورونا.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الأحد، أن عدد العاطلين عن العمل الذين كانوا يبحثون عن وظائف لمدة تقل عن ثلاثة أشهر، قد بلغ 735 ألفًا في شهر مايو، بزيادة مقدارها 107 آلاف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ويمثل هذا الرقم أكبر مستوى لأشهر مايو منذ أن بدأت الحكومة الكورية في تجميع البيانات ذات الصلة في يونيو 1999.كما سجل النمو الشهري في عدد العاطلين عن العمل أعلى مستوى منذ يناير 2019.وفي الوقت نفسه، فإن عدد العاطلين عن العمل الذين كانوا يبحثون عن عمل لأكثر من ستة أشهر انخفض بمقدار 9 آلاف على أساس سنوي، ليصل إلى 100 ألف في مايو.