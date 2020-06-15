2,6% انخفاضا في صادرات كوريا من منتجات تكنولوجيا المعلومات في مايو

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انخفضت صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشهر الثاني على التوالي في شهر مايو الماضي وسط جائحة كورونا-19.وقال تقرير صادر عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمس الأحد إن قيمة شحنات التصدير من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد انخفضت بنسبة 2,6% على أساس سنوي، لتصل إلى 13 مليارا و930 مليون دولار في شهر مايو الماضي.وأضاف التقرير أن صادرات الشاشات والهواتف المحمولة انخفضت بنسبة تزيد عن 21%، بينما ارتفع حجم شحنات أشباه الموصلات 6,5%، وأجهزة الكمبيوتر بنسبة 73%.وانخفضت أيضا واردات كوريا من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة سبع 7,8% على أساس سنوي، لتصل إلى 8 مليارات و920 مليون دولار الشهر الماضي، ليصل حجم الفائض التجاري الكوري في هذا القطاع إلى 5 مليارات و100 ألف دولار.