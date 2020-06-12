واشنطن وسيول تتعهدان بالحفاظ على وضعية دفاعية مشتركة قوية

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، "بنتاغون"، إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ما زالتا ملتزمتين بالحفاظ على وضعية دفاعية مشتركة قوية.وأدلى المتحدث باسم البنتاغون "جون سابل" بهذه التصريحات أمس الأحد عندما سئل عن تهديدات كوريا الشمالية الأخيرة باتخاذ إجراءات عسكرية ضد كوريا الجنوبية.وكانت "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي قد أصدرت هذا التحذير أول من أمس السبت في بيان قالت فيه إن الوقت قد حان لقطع العلاقات مع السلطات الكورية الجنوبية، وأن كوريا الشمالية ستتخذ "خطوة تالية".ودون أي تعليق على البيان، قال المتحدث باسم البنتاغون إن البلدين الحليفين ما زالا ملتزمين بالحفاظ على موقف دفاعي قوي وثابت.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت يوم السبت إن الولايات المتحدة أصيبت بخيبة أمل من الإجراءات والتصريحات الأخيرة لكوريا الشمالية، وحثت بيونغ يانغ على "تجنب الاستفزاز" والعودة إلى الدبلوماسية والتعاون.