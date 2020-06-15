زيادة مخاطر عدوى كورونا في منطقة سيول الكبرى

Photo : YONHAP News

أعربت السلطات الصحية الكورية عن قلقها من تزايد خطر الإصابة بفيروس كورونا-19 في العاصمة سيول والمناطق المحيطة بها مع استمرار تفشي العدوى بالفيروس عبر تجمعات جديدة.وقال "سون يونغ ريه" المسؤول بالمقر المركزي للتدابير المضادة للكوارث في تصرحات أدلى بها أمس الأحد خلال مؤتمر صحفي، إن جهود السلطات الصحية للبحث عن المصابين لم تتمكن من مواكبة سرعة الانتشار في منطقة سيول الكبرى.ووفقًا للسلطات الصحية، وصل المعدل اليومي للإصابات الجديدة في البلاد إلى 43,6 في الفترة من 6 مايو إلى 13 يونيو، بارتفاع حاد من 28,9 في فترة الأسبوعين السابقين من 17 إلى 30 مايو.ومن بين 610 حالات إصابة جديدة تم تأكيدها خلال الأسبوعين الماضيين، لم تستطع السلطات الصحية تأكيد طرق إصابة 56 منها، أي بنسبة 9,2%، بعدما كانت نسبة عدم التمكن من تأكيد طرق الإصابة 7,8% في فترة الأسبوعين السابقين.وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد المرضى الذين تزيد أعمارهم عن ستين عاما بعشرة أضعاف خلال الشهر الماضي.