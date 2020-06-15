اليابان تتراجع عن تعهدها بتكريم ضحايا العمل القسري في زمن الحرب

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تراجعت اليابان عن تعهدها بتكريم الضحايا الكوريين للعمل القسري في زمن الحرب، في منشأة جديدة أقامتها احتفالا بثورتها الصناعية.ومن المقرر أن تفتتح اليابان مركز معلومات التراث الصناعي في الساعة 10:30 من صباح اليوم الاثنين، في طوكيو، والذي يقدم 23 موقعًا صناعيًا يابانيًا حديثًا حددتها اليونسكو كمواقع للتراث العالمي في يوليو 2015.ويذكر أنه في 7 من مواقع اليونسكو الـ23، بما في ذلك جزيرة "هاشيما"، فرضت السلطات اليابانية العمل بالسخرة على مواطنين من كوريا ودول آسيوية أخرى قبل وفي أثناء الحرب العالمية الثانية.وعند تعيين اليونسكو لتلك المواقع تعهدت اليابان بإنشاء مركز معلومات لإحياء ذكرى أولئك الضحايا.ومع ذلك، فإن المنشأة الجديدة التي مولتها الحكومة تعرض فقط موادا تشيد بالإنجازات الصناعية اليابانية خلال ثورة "ميجي" الصناعية، ولم يعرض مركز المعلومات أي معروضات لتكريم الضحايا الكوريين للعمل القسري في جزيرة "هاشيما".