أكثر من 170 نائبا برلمانيا يقترحون قرارا يدعو لإعلان إنهاء الحرب الكورية

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من المنتظر أن يتقدم أكثر من 170 نائبا في البرلمان الكوري الجنوبي بمشروع قرار اليوم الاثنين يدعو إلى إعلان نهاية رسمية للحرب الأهلية الكورية.ويأتي هذا القرار المزمع في الذكرى العشرين على انعقاد أول قمة بين الكوريتين في 15 يونيو 2000.وأوضح النائب "كيم كيونغ هيوب" من الحزب الديمقراطي الحاكم في بيان صحفي أصدره أمس الأحد، أن القرار يحث حكومتيْ الكوريتين، وحكومتيْ الولايات المتحدة والصين، على إصدار إعلان لإنهاء الحرب الأهلية بسرعة وبدء مناقشات لإبرام معاهدة للسلام تكون ملزمة قانونيا.وأضاف "كيم"، وهو المؤلف الرئيسي للقرار، أن هذا الإعلان يمكن أن يعزز المفاوضات بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، حيث يمكن أن يرسل إشارة إيجابية إلى بيونغ يانغ التي تريد ضمانات لسلامة نظامها الحاكم.ومن المنتظر أن يؤيد 173 نائبا هذا الاقتراح، بمن في ذلك 168 نائبا تابعين للحزب الحاكم، ونواب آخرون من الأحزاب الصغيرة.