الشرطة الكورية تجري تحقيقات في قضية تسرب بيانات بطاقات الائتمان المحلية

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بدأت الشرطة الكورية في إجراء تحقيقات حول تسرب كبير محتمل لبيانات بطاقات الائتمان والخصم المحلية.وقالت وكالة الشرطة اليوم الاثنين إنها صادرت قرصيْن صلبين خارجيين من مشتبه به يدعى "لي" زعم أنه حاول اختراق شبكة الكمبيوتر في بنك تجاري محلي العام الماضي.وقد احتوت محركات الأقراص الصلبة المضبوطة على كمية هائلة من بيانات بطاقة الائتمان التي سرقها المشتبه فيه، ولكن ليس من العلوم حتى الآن مقدار البيانات الشخصية والمالية التي تم تسريبها.وتشتبه الشرطة في أن لدى "لي" شركاء، ومن ثم تخطط لتوسيع التحقيقات، لكنها تواجه صعوبات في تحليل البيانات.وصرح مصدر مسؤول في وكالة الشرطة إنه تم تقديم طلب لهيئة الإشراف المالي من أجل تحليل البيانات في شهر مارس، لكن الهيئة لم تتعاون مع طلب وكالة الشرطة. وأضاف أن الشرطة ستواصل التحقيقات كما ستسعى للحصول على تعاون من السلطات المالية.