المعسكر الحاكم ينتهي من خطة ترقية المركز الكوري لمكافحة الأمراض

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انتهت الكتلة الحاكمة في كوريا الجنوبية من وضع اللمسات الأخيرة على خطة ترقية المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها ليصبح هيئة إدارية مركزية مستقلة.وقال كبير صناع السياسات في الحزب الديمقراطي الحاكم "جو جونغ شيك" إن الحكومة والمكتب الرئاسي والحزب اتخذوا قرارا في هذا الشأن اليوم الاثنين بعد اجتماع لتنسيق السياسات عقد في مقر البرلمان.وبموجب الخطة، سيتم ترقية مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الذي يتبع وزارة الصحة حاليا، ليصبح "هيئة مكافحة الأمراض والوقاية منها"، بحيث يمكنها التصرف في ميزانيتها وموظفيها وتنظيمها بشكل مستقل.كما قرر المعسكر الحاكم السماح للمنظمة الجديدة بالاحتفاظ بالمعهد الوطني للصحة، وهو الذراع البحثي المسؤول عن علاج الأمراض المعدية وبحوث اللقاحات، وعدم نقله إلى وزارة الصحة.