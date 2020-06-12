23.6% تراجعا في الصادرات الكورية في مايو

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سجلت الصادرات الكورية في مايو تراجعا للشهر الثالث على التوالي.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغ حجم الصادرات الكورية في شهر مايو الماضي 34.9 مليار دولار، بانخفاض نسبته 23.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بعد أن تم تسجيل تراجع بنسبة 1.6% في مارس، و25.5% في أبريل الماضي.أما حجم واردات البلاد فبلغ 34.5 مليار دولار، لتسجل كوريا 400 مليون دولار فائضا تجاريا في مايو.وأشار التقرير إلى أن صادرات أشباه الموصلات والسفن شهدت زيادة بنسبة 6.5% و37% على التوالي، فيما انخفضت صادرات السيارات وأجهزة الاتصالات اللاسلكية والمنتجات النفطية وقطع غيار السيارات والأدوات الإلكترونية المنزلية.وحسب الدول، شهدت الصادرات الكورية للولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وفيتنام واليابان والشرق الأوسط زيادة بنسبة تجاوزت 20%.كما شهدت كوريا زيادة في وارداتها من معدات الإنتاج والسيارات وأجهزة الكمبيوتر، بينما انخفضت وارداتها من النفط الخام والآلات والأدوات الإلكترونية المنزلية.وحسب الدول، زاد حجم الواردات من الاتحاد الأوربي وفيتنام، بينما انخفضت الواردات من الصين والولايات المتحدة واليابان والشرق الأوسط.