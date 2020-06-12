الحكومة تدعم الشركات الكورية للفوز بصفقات ضخمة في الخارج

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تعهدت الحكومة الكورية بتقديم دعم للشركات المحلية من أجل الفوز بصفقات خارجية ضخمة تبلغ قيمتها حوالي 100 مليار دولار.وقال "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية، إن الحكومة ستبذل جهودا لمساعدة الشركات على الفوز بصفقات خارجية في إطار سعيها لإحياء النمو الاقتصادي وسط جائحة كورونا.وبموحب هذه الخطة، اختارت الحكومة الكورية 30 مشروعا رئيسيا مع الأخذ في الاعتبار آثارها الاقتصادية المحتملة وإمكانية فوز الشركات الكورية بصففات خاصة بتلك المشروعات.وتتركز المشروعات الـ30 المختارة على البنية التحتية والوحدات الصناعية واسعة النطاق، ومنها مشروع الطريق الذي يربط بين مدينتي دكّا ومايمنسينغ في بنغلادش، ومشروع مدينة دلا الجديدة في ميانمار.وستقوم الحكومة بوضع برنامج دعم مالي تبلغ قيمته حوالي 15 تريليون وون لمساعدة الشركات الكورية على الفوز بتلك الصفقات الخارجية.وتهدف الحكومة للحصول على 30 مليار دولار من الصفقات الخارجية خلال هذا العام.