انطلاق مفاوضات توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا وكمبوديا في يوليو

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قال "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية اليوم الاثنين إن الحكومة الكورية ستبدأ في إجراء مفاوضات لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع كمبوديا في غضون شهر يوليو القادم.وجاء تصريح الوزير "هونغ" خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية حيث قال "هونغ" إنه قد تم يوم الجمعة الماضي اتخاذ جميع الإجراءات التمهيدية لتوقيع الاتفاقية، بما في ذلك الدراسات المشتركة بين كوريا وكمبوديا، وجلسات الاستجواب ذات الصلة.وأضاف أن الحكومة ستقدم تقريرا في هذا الشأن إلى البرلمان خلال شهر يونيو الجاري، لتبدأ المفاوضات مع الجانب الكمبودي في غضون شهر يوليو.وقال الوزير "هونغ" إن الحكومة ستعلن أيضا في شهر يوليو عن استراتيجيتها للتعاون الدولي في عصر ما بعد انتهاء أزمة كورونا.