كيم يو جونغ تهدد باتخاذ خطوة عسكرية ضد كوريا الجنوبية

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أصدرت النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال في كوريا الشمالية "كيم يو جونغ"، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، بيانا ثانيا يوم السبت الماضي تعليقا على المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ التي يرسلونها منشقون كوريون شماليون انطلاقا من كوريا الجنوبية عبر الحدود.وقالت "كيم" في البيان "إننا سنشهد قريبا مشهدا مأساويا لمكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين وهو منهار تماما".الجدير بالذكر أن بيونغ يانغ قد أعلنت يوم التاسع من يونيو قطع جميع قنوات الاتصال مع كوريا الجنوبية احتجاجا على إرسال تلك المنشورات.وأضافت أنها ستكلف الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي باتخاذ "الخطوة القادمة" بشكل حاسم ضد سيول.ودعت "كيم" إلى الانتقام من كوريا الجنوبية بخطوات فعلية متتالية وليس بإصدار بيانات قد تظن سيول أنها مجرد تهديدات، مؤكدة على أن الوقت حان لقطع العلاقات مع كوريا الجنوبية.