60 % من المواطنين الجنوبيين يعارضون إرسال منشورات مناهضة للشمال

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طبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" بمناسبة الذكرى العشرين على إصدار بيان الخامس عشر من يونيو المشترك بين الكوريتين، قال 60.6% من المشاركين في الاستطلاع إنه يجب وقف إرسال المنشورات إلى كوريا الشمالية، فيما أكد 39.4% منهم على ضرورة الاستمرار في إرسال المنشورات.وأعرب 69.6% من المشاركين عن تأييدهم لإجراء التعاون والتبادلات مع كوريا الشمالية داخل إطار العقوبات الدولية، بينهما أعرب 30.4% منهم عن معارضتهم.وفيما يخص القيود التي فرضتها حكومة الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" على التبادلات والتعاون بين الكوريتين ردا على حادث إغراق السفينة الكورية الجنوبية "تشون آن" في عام 2010 ، قال 51.5% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يعارضون وقف تلك العقوبات بغض النظر عن فعاليتها.وأكد 57.5% منهم على أهمية أن تتخذ كوريا الشمالية إجراءات صادقة لنزع أسلحتها النووية من أجل حل القضية النووية.وردا على سؤال عما إذا كانت العقوبات الدولية تساعد على حل القضية النووية لكوريا الشمالية، قال 50.3% منهم إن تلك العقوبات تساعد على حل القضية، بينما أعرب 49.7% منهم عن اعتقادهم بأنه لا فائدة منها.وقد تم إجراء هذا الاستطلاع على ألف من المواطنين البالغين خلال الفترة من الخامس وحتى التاسع من يونيو الجاري عبر الإنترت، ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.