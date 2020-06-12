الرئيس مون يحث كوريا الشمالية على عدم التراجع عن جهود السلام

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دعا الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" كوريا الشمالية إلى عدم التراجع عن طريق السلام على الرغم من حدوث بعض المشاكل.وقال "مون" خلال اجتماعه الأسبوعي مع كبار مساعديه، اليوم الاثنين، إن الاتجاه الذي يجب أن تسير فيه الكوريتان واضح، وأنه يجب ألا يتم قطع العلاقات الحالية بين الكوريتين مرة أخرى، بعد التغلب على التباعد طويل الأمد وأزمة الحرب بصعوبة.وأشار "مون" إلى القمة التي عقدها مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في 2018 في قرية الهدنة "بان مون جوم"، والقمة الثانية بينهما في بيونغ يانغ، وقال إن حكومته ستبذل جهوداً مستمرة لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في هاتين القمتين. وفي إشارة إلى أن تعثر محادثات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، شدد الرئيس على أن الكوريتين بحاجة إلى استكشاف انفراجة في الموقف بمفردهما، دون انتظار تحسن في الظروف الخارجية.ويذكر أن هذه هي أول تصريحات رسمية للرئيس "مون" منذ اندلاع التوتر الأخير بين الكوريتين، كما أنها تأتي في الذكرى العشرين على إعلان 15 يونيو المشترك الذي تم تبنيه في القمة التاريخية بين القائدين الراحلين للكوريتين، الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق "كيم ديه جونغ"، والزعيم الكوري الشمالي السابق "كيم جونغ إيل".