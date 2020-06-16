الحزب الحاكم ينتخب 6 رؤساء للجان الدائمة رغم مقاطعة المعارضة للتصويت

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عقد الحزب الديمقراطي الحاكم جلسة عامة برلمانية للتصويت على انتخاب رؤساء بعض اللجان البرلمانية، على الرغم من مقاطعة حزب "المستقبل المتحد" المعارض الرئيسي لعملية التصويت.وقام الحزب بتعيين جميع مرشحيه في مناصب رؤساء ست لجان برلمانية دائمة، بما في ذلك لجنة التشريع والقاضاء.وخلال الجلسة العامة التي عقدت مساء أمس الاثنين، تم انتخاب النائب لأربع دورات "يون هو جونغ" كرئيس للجنة التشريع والقضاء، بينما تم انتخاب النائب لثلاث دورات "يون هو دوك" رئيسًا للجنة الاستراتيجية والمالية، و"سونغ يونغ كيل" للجنة الشؤون الخارجية والتوحيد، و"مين هونغ تشول" للجنة الدفاع الوطني، و"لي هاك يونغ" للجنة التجارة والصناعة والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، و"هان جونغ إيه" للجنة الصحة والرعاية.وتم اتخاذ الخطوة الأحادية من قبل الحزب الديمقراطي الحاكم، الذي يسيطر على 177 مقعدًا برلمانيًا، بعد ساعات من فشل الأحزاب السياسية في محاولاتها الأخيرة للتوصل إلى اتفاق لاختيار قادة اللجان البرلمانية الدائمة الـ18. ومن جانبه احتج زعيم التكتل البرلماني للحزب المعارض الرئيسي "جو هو يونغ" بشدة على هذه الخطوة.