مسؤول حكومي يتفقد المناطق الحدودية لمنع أي إرسال منشورات للشمال

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يخطط مسؤول رفيع المستوى في حكومة كوريا الجنوبية لزيارة بعض المناطق على طول الحدود مع كوريا الشمالية خلال هذا الأسبوع لمراقبة مستوى الاستعداد لمنع الاستئناف المحتمل لحملات إرسال المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ بواسطة الهاربين الكوريين الشماليين الذين يقيمون في الجنوب، وذلك بعد أن تصاعدت حدة التوتر بين الكوريتين بسبب تلك المنشورات.وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد الكورية الجنوبية "يو سانغ كي" في مؤتمر صحفي دوري عقده أمس الاثنين إن نائب وزير التوحيد "صو هو" سوف يتوجه إلى منطقة "كانغ هوا" في "إنتشون" اليوم الثلاثاء، و"كيم بو" بمقاطعة "كيونغ كي" بعد غد الخميس، حيث يلتقي مع السكان في تلك المناطق للاستماع إلى مخاوفهم بشأن أنشطة المنشورات الدعائية والتحقق من مستويات استعداد الشرطة وقوات حرس السواحل لمنع إرسال تلك المنشورات المناهضة لكوريا الشمالية عبر الحدود.وأضاف المتحدث أن هذه الجولة تؤكد موقف الحكومة بأنها ستتعامل بشدة مع حملات إرسال المنشورات عبر الحدود، والتي تؤدي إلى زيادة التوتر بين الكوريتين، مما يشكل خطرا على حياة وسلامة سكان المناطق الحدودية. وكانت بعض جماعات الهاربين الكوريين الشماليين في كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق عن خطط لإرسال منشورات دعائية عبر الحدود يوم 25 يونيو، الذي يصادف الذكرى السبعين على بدء الحرب الأهلية الكورية.