كوريا الشمالية تهدد بإعادة دخول المناطق الحدودية منزوعة السلاح

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قال الجيش الكوري الشمالي اليوم الثلاثاء إنه يدرس خطة لإعادة دخول المناطق التي تم تجريدها من السلاح بموجب الاتفاق العسكري بين الكوريتين، و"تحويل الخط الأمامي إلى موقع محصن".وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الشعبى الكورى الشمالي فى بيان أصدرته اليوم إنها تراقب عن كثب الوضع الحالى الذى تتدهور فيه العلاقات بين الكوريتين. وأضافت في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الجيش يدرس خطة للتقدم إلى المناطق التي صارت منزوعة السلاح بموجب الاتفاقية بين الكوريتين، وتحويل خط المواجهة الأمامي إلى منطقة محصنة، وزيادة اليقظة العسكرية ضد الجنوب.ولم توضح كوريا الشمالية ما هي المناطق منزوعة السلاح التي تقصدها، ولكن يبدو أنها تشير إلى المناطق التي تقع في بلدة "كيسونغ" الحدودية الغربية، وجبل "كوم كانغ" على الساحل الشرقي. وكشف الجيش الشعبي الكوري الشمالي أيضًا عن خطة لإرسال منشورات دعائية خاصة إلى كوريا الجنوبية، وقال إنه يدرس فتح مناطق على الخطوط الأمامية والمياه قبالة الساحل الجنوبي الغربي لتنفيذ "حملة واسعة النطاق ضد العدو". وقال الجيش الشعبي الكوري الشمالي إنه استجابة لدعوة اللجنة العسكرية المركزية في حزب العمال الحاكم لوضع مثل هذه الخطط، فإن الجيش سيضع الخطط ويحصل على موافقة من اللجنة، وسوف ينفذ بسرعة وبشكل كامل أي قرارات أو أوامر من الحزب والحكومة.