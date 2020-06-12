واشنطن تؤكد مجددا على نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية

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قال وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر" إن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان أن تكون منطقة "المحيط الهادئ الهندي" حرة ومفتوحة، من خلال العمل مع شركائها، بما في ذلك كوريا الجنوبية، في مواجهة التحديات من قبل الصين.وجاءت تصريحات وزير الدفاع الأمريكي في مقال كتبه في صحيفة "ستريتس تايمز" التي يقع مقرها في سنغافوره.وفي المقال الذي نُشر بعنوان "الولايات المتحدة تقف مع شركائها من أجل ضمان أن تكون منطقة المحيط الهادئ الهندي حرة ومفتوحة"، قال "إسبر" إن الولايات المتحدة تواصل بناء علاقات أوثق مع حلفائها وشركائها في منطقة المحيط الهادئ من خلال التعاون الأمني وتبادل المعلومات وإجراء التدريبات المشتركة.وأشار إلى أن ذلك يشمل بذل جهود بالتعاون مع كوريا الجنوبية لتحقيق "نزع السلاح النووي النهائي وبشكل يمكن التحقق منه بالكامل" من كوريا الشمالية، وإرساء السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.ويذكر أن الولايات المتحدة لم تستخدم هذا التعبير لفترة من الوقت. وجاءت هذه التصريحات وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.