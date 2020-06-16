وزيرة خارجية كوريا تناقش مع رئيس آسيان التعاون ضد فيروس كورونا

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أجرت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" محادثات هاتفية مع رئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، أمس الاثنين لمناقشة التعاون بين الجانبين في مواجهة جائحة كورونا-19.وأوضحت وزارة الخارجية في سيول أن "كانغ" أجرت محادثات هاتفية مع الأمين العام للآسيان "ليم جوك هوي"، حيث أكدت "كانغ" على أهمية ضمان تنفيذ الأنشطة الاقتصادية لرجال الأعمال، وقالت إن كوريا الجنوبية تدرس حاليا تنفيذ إجراءات من شأنها أن تسمح بمنح تصريحات دخول خاصة لرجال الأعمال من الدول الأعضاء في آسيان، كإعفاءات من قيود الدخول الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا.وقال الوزيرة "كانغ" أيضا إن التعاون مع آسيان في المجالات المتعلقة بالصحة سيكون موضوعا رئيسيا لحكومة سيول تماشيا مع سياسة الجنوب الجديدة التي تهدف إلى تعميق العلاقات مع الشركاء في منطقة جنوب شرق آسيا.وردا على ذلك، اقترح "ليم" أن تعمل منظمة آسيان وكوريا الجنوبية معا بشكل وثيق للتغلب على الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا. كما أعرب عن شكره لخطوة كوريا الجنوبية لتقديم مساعدات قيمتها 5 ملايين دولار من مواد الحجر الصحي الى دول الأعضاء العشر في آسيان، عبر صندوق التعاون بين آسيان وكوريا الجنوبية.