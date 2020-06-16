زعيم التكتل البرلماني للحزب المعارض يعرض تقديم استقالته

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عرض زعيم التكتل البرلماني لحزب "المستقبل المتحد" المعارض الرئيسي تقديم استقالته بعد أن قام الحزب الديمقراطي الحاكم، من جانب واحد، بانتخاب رؤساء ست لجان برلمانية دائمة أمس الاثنين.وكانت الدورة البرلمانية الجديدة التي بدأت يوم 30 مايو قد ظلت في حالة جمود بسبب اختلاف الحزب الحاكم والحزب المعارض الرئيسي حول كيفية توزيع المناصب الرئيسية للجان البرلمانية الدائمة الثماني عشرة. وبعد استمرار المأزق لبضعة أسابيع، قرر الحزب الحاكم المضي قدما في انتخاب رؤساء ست لجان، بما في ذلك لجنة التشريع والقضاء.واحتجاجا على ذلك، عرض زعيم التكتل البرلماني للحزب المعارض "جو هو يونغ" التنحي عن منصبه، ومحاسبة نفسه على الفشل في حصول حزبه على منصب رئيس اللجنة القضائية.وأعرب "جو" عن نيته للتنحي خلال لقائه مع كبير صناع السياسات في الحزب "لي جونغ بيه"، لكن أعضاء الحزب منعوه عن القيام بذلك.