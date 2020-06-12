ترامب يؤكد خطة لتخفيض القوات الأمريكية في ألمانيا

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الولايات المتحدة سوف تخفض عدد قواتها المنتشرة في ألمانيا إلى 25 ألفًا.وأوضح تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء أن "ترامب" كشف عن هذه الخطة في تصريحات أدلى بها للصحفيين أمس الاثنين في البيت الأبيض، متهمًا ألمانيا بـ"الجنوح" في مدفوعاتها لمنظمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو".وأضاف "ترامب" أن الولايات المتحدة ظلت تحمي ألمانيا بدون مقابل منذ سنوات وهذا غير منطقي، ولذلك فإن الولايات المتحدة ستخفض عدد قواتها هناك إلى النصف حتى تدفع ألمانيا مقابل تلك الحماية.كما أورد تقرير آخر نشرته "بلومبرغ نيوز" عن "ترامب" قوله أيضًا إنه لا يتحدث فقط عن ألمانيا، ولكن أيضًا عن العديد من البلدان الأخرى، ملمحا إلى احتمال تخفيض للقوات الأمريكية في الدول الحليفة الأخرى للولايات المتحدة.وكانت تقارير نشرتها وسائل الإعلام العالمية قد توقعت مؤخرا أن يقوم "ترامب" بتخفيض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا، لكن تصريحاته تلك تعتبر أول تأكيد رسمي لهذه الخطوة.