كوريا والإمارات تتفقان على تطبيق نظام المسار السريع لدخول رجال الأعمال

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اتفقت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة على تطبيق نظام المسار السريع ليتم من خلاله تسريع إجراءات دخول رجال الأعمال من البلدين ضمن الجهود الرامية إلى دعم الأنشطة الاقتصادية الأساسية بين البلدين وسط جائحة كورونا.وقالت وزارة الخارجية الكورية أمس الاثنين إن البلدين توصلا إلى هذا الاتفاق خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها نائب وزيرة الخارجية الكوري "كيم كون" للإمارات بدءا من يوم السبت الماضي ولمدة ثلاثة أيام.وبموجب هذا الاتفاق، سيتم السماح للزوار لأغراض تجارية وإنسانية مهمة بدخول البلدين دون تطبيق نظام العزل الصحي لمدة أسبوعين عليهم.وكانت الحكومة الكورية قد توصلت إلى اتفاق مماثل مع الصين في شهر مايو الماضي.وأضافت الوزارة الكورية أنه سيتم تحديد موعد لتنفيذ نظام المسار السريع بين كوريا والإمارات بعد التشاور مع الوزارات ذات الصلة.وفي أثناء زيارة نائب وزيرة الخارجية الكوري "كيم"، اجتمع مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ "عبد الله بن زايد آل نهيان"، وقام بتسليم رسالة شخصية بعث بها الرئيس الكوري "مون جيه إين" لسمو الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.كما بحث معه القضايا المتعلقة بسبل تنمية العلاقات بين سيول وأبوظبي بمناسبة الذكرى الأربعين على إقامة علاقات دبلوماسية بينهما.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم بها مسؤول رفيع المستوى في وزار الخارجية الكورية بزيارة خارجية منذ تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم.