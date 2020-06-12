34 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

استمر فيروس كورونا في الانتشار في كوريا الجنوبية في أعقاب العدوى الجماعية في العاصمة سيول والمناطق المجاورة لها.وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إنه تم تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 12 ألفا و155 شخصا، وذلك بعد أن بلغ عدد الإصابات الجديدة في البلاد 34 شخصا يوم الأحد الماضي، و37 شخصا أمس الاثنين.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، 21 حالة محلية المصدر، منها 11 حالة في سيول، و4 حالات في مقاطعة كيونغ كي، وحالتان في مدينة إنتشون، و3 حالات في مدينة ديجون، وحالة واحدة في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ.وتم تأكيد 9 حالات جديدة لدى الوافدين من الخارج، ليبلغ إجمالي عدد المصابين من الوافدين من الخارج منذ الأول وحتى الخامس عشر من شهر يونيو الجاري 100 شخص.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد 278 حتى الآن.