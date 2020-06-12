الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بإجراءات كوريا لمواجهة فيروس كورونا

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قال نائب المتحدث باسم مكتب الرئاسة الكورية "يون جيه كوان" إن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" قد بعث برسالة إلى الرئيس الكوري "مون جيه إين"، وصف فيها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكورية لمواجهة فيروس كورونا بأنها "نموذجية".وأضاف أن الأمين العام "غوتيريس" قال في رسالته إن كوريا الجنوبية أصبحت دولة نموذجية في العالم بشأن مواجهة كورونا من خلال تنفيذ إجراءات الصحة العامة القوية ضد فيروس كورونا، بناء على عمليات تشخيص مبكرة وواسعة النطاق وإجراءات مراقبة دقيقة على المصابين المحتملين.وقدر "غوتيريس" القيادة التي مارسها الرئيس الكوري "مون جيه إين" ليظهر للعالم أهمية التضامن الدولي لمكافحة فيروس كورونا.كما أعرب عن تأييده لسياسة الصفقة الجديدة الخضراء التي تنتهجها الحكومة الكورية للتغلب على أزمة فيروس كورونا وإنشاء نظام اقتصادي صديق للبيئة.وكان "غوتيريس" قد بعث برسالة من قبل للرئيس "مون جيه إين" يوم الثلاثين من أبريل الماضي، أعرب فيها عن أمله في أن تلعب كوريا الجنوبية دورا رياديا ليس فقط في التغلب على أزمة كورونا، بل وأيضا في مجال تغير المناخ.