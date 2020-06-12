الشركات الكورية تعانى من تراجع في النمو والربحية بسبب كورونا

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تبين أن الشركات الكورية عانت من تراجع في النمو والربحية في آن واحد خلال الربع الأول من هذا العام بسبب تداعيات جائحة كورونا.وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغ معدل زيادة حجم المبيعات للشركات الكورية سالب 1.9% خلال الربع الأول من هذا العام، بانخفاض نسبته 1.4% مقارنة بالربع الأسبق.وأشار التقرير إلى أن إجمالي معدل زيادة أصول الشركات الكورية بلغ 1.5% في الربع الأول من هذا العام، بانخفاض نسبته 1.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وشهد معدل زيادة الأرباح التشغيلية زيادة بنسبة 4.1% في الربع الأول من هذا العام، بانخفاض 1.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقال التقرير إن حجم مبيعات المطاعم والفنادق في الربع الأول من هذا العام قد شهد انخفاضا بنسبة 26.7% مقارنة بالربع الأسبق، فيما سجل حجم تجارة الجملة والتجزئة انخفاضا بنسبة 5.7%.أما حجم مبيعات الصناعات التحويلية فشهد زيادة بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الأسبق بسبب زيادة حجم صادرات أشباه الموصلات.