سيول تشكو طوكيو إلى اليونسكو بشأن مركز معلومات التراث الصناعي

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قررت الحكومة الكورية تقديم شكوى إلى منظمة اليونسكو بعد افتتاح اليابان "مركز معلومات التراث الصناعي" الذي يشمل بعض المواد غير الحقيقية عن جزيرة "هاشيما" اليابانية.وكانت السلطات اليابانية قد أجبرت عددا من المواطنين من كوريا والدول الآسيوية الأخرى على العمل القسري قبل وفي أثناء الحرب العالمية الثانية في عدة مواقع، بما فيها "هاشيما".وقالت وزارة الخارجية الكورية اليوم الثلاثاء إنها قررت رفع قضية إلى منظمة اليونسكو على اعتبار أن اليابان كانت قد تعهدت بإنشاء مركز معلومات لإحياء ذكرى الضحايا الكوريين، وذلك عند تعيين اليونسكو لجزيرة "هاشيما" كتراث عالمي، لكنها تراجعت عن تعهدها بتكريم الضحايا.وبموجب هذا القرار، سترسل وزارة الخارجية الكورية رسالة إلى منظمة اليونسكو في أسرع وقت ممكن تحتج فيها على عدم وفاء اليابان بتعهدها.وسبق وأن استدعت وزارة الخارجية الكورية أمس الاثنين السفير الياباني لدى سيول "كوجي توميتا" احتجاجا على قيام اليابان بافتتاح مركز معلومات التراث الصناعي في طوكيو دون تكريم ضحايا العمل القسري الكوريين خلال الحرب العالمية الثانية.الجدير بالذكر أن اليابان افتتحت مركز معلومات التراث الصناعي أمس الاثنين، وهو يعرض 23 موقعا صناعيا يابانيا، بما في ذلك جزيرة "هاشيما" و6 مواقع أخرى تتعلق بإجبار المواطنين الكوريين على العمل القسري فيها في زمن الحرب.ويتم في هذا المركز عرض مواد تشيد بالانجازات الصناعية اليابانية خلال ثورة "ميجي" الصناعية، ولم يعرض فيه أي مواد لتكريم الضحايا الكوريين للعمل القسري.