تقرير يتوقع وجود حوالي 40 رأسا نوويا لدى كوريا الشمالية

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كشف تقرير أعده معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أمس الاثنين عن أن كوريا الشمالية تمتلك ما يتراوح بين 30 و40 رأسا نوويا على أساس شهر يناير الماضي.وكان المعهد قد قدر في تقريره السابق في العام الماضي أن كوريا الشمالية تمتلك ما يتراوح بين 20 و30 رأسا نوويا.وأشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية لا تقوم بتزويد المعهد بالمعلومات المتعلقة بترسانتها النووية، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ تظل تضع أهمية قصوى على البرامج النووية العسكرية لتكون محورا رئيسيا لاستراتيجيتها الأمنية.وقال التقرير إن كوريا الشمالية قد التزمت بتعهدها بتعليق إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات في العام الماضي، لكنها أجرت سلسلة من تجارب إطلاق الصواريخ قصيرة المدى.