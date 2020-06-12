البنوك الاستثمارية العالمية ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري هذا العام

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رفعت البنوك الاستثمارية العالمية توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية لهذا العام بنسبة 0.5% ليصبح سالب 0,4%.وكان 19 بنكا عالميا، منها "باركليز" و"بنك أوف أمريكا ميريل لينش" و"سيتي بانك" و"كريدي سويس" و"غولدمان ساش" و"جي بي مورغان"، و"إن إتش إس بي سي" و"نومورا" و"يو إس بي"، قد توقعت في شهر أبريل الماضي أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى معدل سالب 0.9%.وتعد كوريا الجنوبية هي الوحيدة من بين 10 دول آسيوية التي قامت البنوك العالمية برفع التوقعات حول معدل نموها الاقتصادي.كما رفعت البنوك توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي الكوري للعام القادم من 3.1% إلى 3.2%.وتوقعت أن يصل معدل النمو الاقتصادي العالمي لهذا العام إلى سالب 3.7%.وسبق أن توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى سالب 1.2% هذا العام، و3.1% في العام القادم بشرط عدم حدوث انتشار جديد لفيروس كورونا.