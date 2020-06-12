المكتب الرئاسي في سيول يعرب عن أسفه لهدم مكتب الاتصال المشترك

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أعرب المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية عن "أسفه الشديد" لقيام كوريا الشمالية بتدمير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين.وأعرب نائب مدير مجلس الأمن القومي "كيم يو كُن" عن موقف المكتب الرئاسي أمس الثلاثاء، عقب الاجتماع الطارئ للجنة الدائمة للمجلس، الذي عُقد لمناقشة هذا الموضوع.ووصف "كيم" هذه الخطوة بأنها "أحادية الجانب"، وقال إنها تمثل "خيانة لتوقعات كل من يأمل في تطوير العلاقات بين الكوريتين، وإقامة السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية".وقال أيضًا إن كوريا الشمالية تتحمل أي مسؤولية ناجمة عن حادث التفجير.وكانت كوريا الشمالية قد قامت في وقت سابق من يوم أمس بتفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في مدينة كيسونغ الحدودية في كوريا الشمالية.وتأتي هذه الخطوة، إلى جانب قطع قنوات الاتصال بين الكوريتين الأسبوع الماضي، بعد أن هددت بيونغ يانغ بإلغاء اتفاقيات السلام بين الكوريتين، ردًّا على حملات إرسال المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ من قبل نشطاء وهاربين كوريين شماليين في كوريا الجنوبية.وقد افتتح مكتب الاتصال في سبتمبر 2018 ضمن إجراءات المتابعة لإعلان "بان مون جوم" الصادر عقب قمة الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في أبريل من نفس العام.ومن ناحية أخرى أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية حالة التأهب القصوى استعدادًا لأي عمل استفزازي من قبل كوريا الشمالية، مشيرة إلى أنها سترد بقوة على أي هجوم عسكري كوري شمالي.