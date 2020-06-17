الصين واليابان تعلقان على هدم كوريا الشمالية لمكتب الاتصال

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أصدرت الحكومتان الصينية واليابانية ردود فعل على قيام كوريا الشمالية بتدمير مكتب الاتصال بين الكوريتين.وحث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو ليجيان" في مؤتمر صحفي اعتيادي يوم أمس الثلاثاء، على ضبط النفس وسط تصاعد التوتر بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.وجدد موقف حكومته بأن الصين كدولة مجاورة للكوريتين، تأمل في استمرار في السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. غير أن المتحدث الصيني رفض إصدار المزيد من التعليقات حول الموضوع، مشيراً إلى عدم معرفته بالتفاصيل.ومن جانبها قالت الحكومة اليابانية إنها ستتعاون بشكل وثيق مع واشنطن وسيول في هذا الشأن.وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، إن بلاده تتعاون بشكل مستمر مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في المسائل المتعلقة بكوريا الشمالية، كما تقوم بجمع وتحليل المعلومات الضرورية ومراقبة الوضع عن كثب.