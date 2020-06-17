الحزب الحاكم يأسف لهدم مكتب الاتصال والحزب المعارض ينتقد سياسات مون

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أثار تدمير مكتب الاتصال بين الكوريتين بواسطة كوريا الشمالية يوم أمس الثلاثاء ردود فعل مختلفة من قبل الأحزاب السياسية المتنافسة في كوريا الجنوبية.ففي مؤتمر صحفي عقده أمس، أعرب المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الحاكم "كانغ هون شيك" عن "الأسف العميق" بسبب الخطوة الأخيرة التي قامت بها كوريا الشمالية، وقال إن ذلك لا يشكل تهديدًا كبيرًا للعلاقات بين الكوريتين فحسب، بل وأيضا سيصبح حجر عثرة أمام تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.وقال كانغ إن الحزب الديمقراطي سيدرس أبعاد الوضع، وسيتواصل مع الحكومة عن كثب، وسيتعامل بقوة مع الأمر. كما حث المتحدث الحكومة على الاستعداد التام لأي استفزازات إضافية من جانب كوريا الشمالية.ومن ناحية أخرى، ادعى حزب "المستقبل المتحد" المعارض الرئيسي أن هدم مكتب الاتصال يشير إلى فشل ما يسمى بـ"سياسات إدارة مون جيه إين الموالية لبيونغ يانغ".وفي بيان أصدره في هذا الشأن، دعا المتحدث باسم الحزب المعارض "بيه جون يونغ" الحكومة إلى إدراك الوضع جيدا وأن تفهم جيدا حقيقة أن كوريا الشمالية قد أعلنت أن كوريا الجنوبية عدوة لها.