اجتماع لمجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي لمناقشة تدمير مكتب الاتصال

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عقد المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي لمناقشة مسألة تدمير مكتب الاتصال بين الكوريتين بواسطة كوريا الشمالية.وفي اجتماع للجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي برئاسة رئيس المجلس "جونغ أوي يونغ" أمس الثلاثاء، قيّم المشاركون الوضع الحالي وناقشوا الإجراءات التي يمكن أن تتخذها سيول.وكانت كوريا الشمالية قد قامت بتفجير مكتب الاتصال بين الكوريتين في وقت سابق من بعد ظهر أمس الثلاثاء.وجاءت تلك الخطوة، إلى جانب قطع قنوات الاتصال بين الكوريتين الأسبوع الماضي، بعد أن هدد النظام الحاكم في بيونغ يانغ بالتراجع عن الاتفاقيات التصالحية بين الكوريتين، ردا على حملات المنشورات المناهضة للنظام الشيوعي التي يرسلها هاربون كوريون شماليون يقيمون في الجنوب.ويذكر أن مكتب الاتصال افتتح في سبتمبر 2018 كإجراء متابعة لإعلان بان مون جوم الصادر خلال قمة بين الرئيس مون جيه إين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في أبريل من نفس العام.