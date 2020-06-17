الولايات المتحدة تحث كوريا الشمالية على الامتناع عن اتخاذ إجراءات عكسية

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حثت الولايات المتحدة كوريا الشمالية أمس الثلاثاء على الامتناع عن اتخاذ "المزيد من الإجراءات العكسية"، بعد أن فجرت كوريا الشمالية مكتب الاتصال بين الكوريتين للتعبير عن غضبها إزاء طريقة تعامل حكومة كوريا الجنوبية مع حملات المنشورات التي يرسلها منشقون كوريون شماليون يقيمون في الجنوب ضد النظام الحاكم في بيونغ يانغ.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات لهيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" إن الولايات المتحدة "تدعم بالكامل" جهود كوريا الجنوبية بشأن العلاقات بين الكوريتين، وتحث كوريا الشمالية على الامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات العكسية.كما صرح مسؤول كبير في إدارة "دونالد ترامب" في وقت سابق بأن واشنطن تدرك أن كوريا الشمالية دمرت مكتب الاتصال في كيسونغ، وأن الولايات المتحدة ستظل على تنسيق وثيق مع حليفتها كوريا الجنوبية.وكانت كوريا الشمالية قد فجرت مكتب الاتصال في مدينة كيسونغ الحدودية الغربية بعد ظهر أمس، بعد أيام قليلة من تهديدها بذلك بسبب تدهور العلاقات بين الكوريتين وتعامل سيول مع قضية المنشورات.