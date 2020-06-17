الجيش الكوري الجنوبي يحذر من رد قوي على أي استفزاز من قبل كوريا الشمالية

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حذر الجيش الكوري الجنوبي من أنه سوف يرد بقوة على أي استفزاز من قبل كوريا الشمالية، وسط تصاعد التوتر بعد أن فجرت كوريا الشمالية مكتب الاتصال بين الكوريتين يوم أمس الثلاثاء.وقالت وزارة الدفاع في سيول أمس إن الجيش يراقب عن كثب تحركات القوات الكورية الشمالية على مدار الساعة، ويحافظ على حالة استعداد قوية لمنع تصعيد الأزمة العسكرية.وحذرت الوزارة من أن الجيش الكوري الجنوبي سيرد بقوة إذا ارتكبت كوريا الشمالية أي استفزاز عسكري. وفي هذا السياق، صدرت أوامر للقادة العسكريين بالاحتفاظ بأماكنهم وتعزيز الاستعداد ومراقبة الجيش الكوري الشمالي عن كثب.وعلى وجه الخصوص، يراقب الجيش الكوري الجنوبي عن كثب التحركات في المنطقة الحدودية استعدادا لأي أنشطة عسكرية مفاجئة.وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه لم يتم رصد أي تحركات غير عادية من قبل القوات الكورية الشمالية حتى الآن في المناطق الحدودية على طول الحدود البحرية الغربية وخط ترسيم الحدود العسكري ونقاط حراسة في الخطوط الأمامية.