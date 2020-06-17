تحسن الترتيب التنافسي الوطني لكوريا الجنوبية من المرتبة 28 إلى المرتبة 23

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تقدمت كوريا الجنوبية إلى المرتبة الـ23 في استطلاع سنوي عالمي لتصنيف القوة التنافسية الوطنية.وأعلن المعهد الدولي للتنمية الإدارية الذي يقع مقره في سويسرا عن نتائج آخر تصنيف عالمي للتنافسية الوطنية لـ63 دولة حول العالم، حيث تقدمت كوريا الجنوبية بخمس درجات مقارنة بوضعها في العام الماضي، وهو ما يمثل أكبر ارتفاع سنوي لكوريا منذ عام 2000، وأيضا ثاني أعلى مركز وصلت إليه في هذا التقييم السنوي، منذ حصولها على المرتبة الثانية والعشرين لمدة ثلاثة أعوام متتالية حتى عام 2013. ومن بين الأعضاء السبعة فيما يسمى بـ"نادي 30-50"، أي الدول التي يتجاوز نصيب الفرد فيها من الدخل القومي 30 ألف دولار، ويزيد عدد سكانها عن 50 مليون نسمة، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الرابعة، بينما تأخرت الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، حيث تحسنت تقييمات كوريا الجنوبية في ثلاثة من بين أربعة مقاييس رئيسية، وهي الكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال والبنية التحتية، بينما ظل ترتيبها في الأداء الاقتصادي دون تغيير عند المرتبة 27. وتصدرت سنغافوره القائمة للسنة الثانية على التوالي، وتلتها الدانمارك وسويسرا وهولندا وهونغ كونغ بالترتيب. وقد تراجعت الولايات المتحدة بمقدار سبع درجات إلى المركز العاشر، والصين بمقدار ست درجات إلى المركز العشرين، وهو ما يرجع جزئيًا إلى التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، كما شهدت اليابان أيضًا تراجعا إلى المرتبة 34 من المرتبة 30.