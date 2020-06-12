أخت الزعيم الكوري الشمالي تنتقد الرئيس الكوري الجنوبي

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انتقدت "كيم يو جونغ"، أخت الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، بشدة الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" اليوم الأربعاء بسبب تصريحاته الأخيرة التي شددت على التعاون بين الكوريتين، ووصفتها بأنها "مغالطات وقحة".وكان الرئيس "مون جيه إين" قد أدلى بتلك التصريحات خلال اجتماع مع كبار مساعديه يوم الاثنين بمناسبة الذكرى العشرين للقمة التاريخية الاولى بين الكوريتين.وقالت "كيم"، التي تشغل منصب نائب مدير اللجنة المركزية في حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، في بيان أصدرته اليوم، إن "تصريحات مون تهربت من المسؤولية كما أنها مليئة بالتعصب المتجذر". وكررت "كيم" انتقاداتها لتعامل سيول مع حملات المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ من قبل منشقين يقيمون في الجنوب، وقالت إن "مون" كان يجب أن يقدم اعتذارًا، وأن يراجع نفسه، ويتعهد بمنع تكرار ذلك، لكن خطابه الأخير كان مليئًا بالمغالطات.وانتقدت "كيم" أيضا مون لإلقائه اللوم على "عوامل خارجية" في تدهور العلاقات بين الكوريتين، وقالت إن كوريا الشمالية توصلت إلى أنها لم تعد قادرة على مناقشة العلاقات بين الكوريتين مع شريك "ذليل وخانع".