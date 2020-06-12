مكتب الرئاسة ينتقد مخالفة بيان شقيقة الزعيم الكوري الشمالي للآداب

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وجه مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية انتقادا قويا إلى "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، ردا على البيان الذي انتقدت فيه بشكل حاد الكلمة التي ألقاها الرئيس "مون جيه إين" بمناسبة مرور 20 عاما على صدور البيان المشترك في الخامس عشر من يونيو، مشيرا إلى أن عدم فهم كلمة الرئيس الكوري الجنوبي وتشويهها بألفاظ بذيئة هو سلوك غير مقبول أبدا.وقال "يون دو هان" مساعد الرئيس "مون" للتواصل مع الشعب إن البيان أضر بالثقة التي بُنيت بين قائديْ الكوريتين بشكل جذري، محذرا بوضوح من أن سيول لن تتحمل مثل هذه السلوكيات غير المقبولة من جانب كوريا الشمالية.وحول اقتراح كوريا الجنوبية إرسال مبعوث خاص إلى بيونغ يانغ، وصف "يون" الكشف عن هذا الاقتراح غير المعلن بأنه "عمل غير مقبول"، وأعرب عن استياء سيول الشديد من هذا الكشف الذي مثل تحريفا للهدف من إرسال المبعوث عن قصد. كما أكد على أن العبارات والتصرفات الكورية الشمالية الأخيرة ليست مفيدة لبيونغ يانغ، وأنه يتوجب عليها تحمل مسؤوليتها.الجدير بالذكر أن تصريحات مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي اليوم تميزت بلهجة حادة إلى حد كبير خلافا لسابقاتها.