سيول تعبر عن استيائها الشديد لتحويل كيسونغ إلى منطقة عسكرية

Photo : YONHAP News

أعربت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية عن استيائها الشديد إزاء ما جاء في بيان صادر باسم قيادة الأركان العامة في الجيش الكوري الشمالي اليوم، من أنه سيتم تحويل المنطقة السياحية في جبل "كوم كانغ" ومجمع "كيسونغ" الصناعي في كوريا الشمالية، إلى مناطق عسكرية.قال "سو هو" نائب وزير التوحيد في تصريحات أدلى بها اليوم إن هذا البيان عبارة عن "عودة إلى الماضي" قبل الإعلان المشترك بين الكوريتين في الخامس عشر من يونيو، كما يمثل انتهاكا واضحا لحقوق ملكية المواطنين الكوريين الجنوبيين.وأكد نائب الوزير على ضرورة أن تتحمل كوريا الشمالية مسؤولية هذا التحرك، ودعا إلى التوقف عن اتخاذ المزيد من الإجراءات المضرة بالأوضاع.وكان الناطق باسم قيادة الأركان العامة في الجيش الكوري الشمالي قد أعلن اليوم أنه سيتم إعادة نشر وحدة عسكرية في نقاط الحراسة في جبل "كوم كانغ" ومجمع " كيسونغ" الصناعي والمنطقة منزوعة السلاح، كما سيتم أيضا إجراء تدريبات عسكرية في البحر الغربي.