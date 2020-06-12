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الاقتصادية

كوبانغ في المركز الثاني ضمن القائمة الأمريكية لأهم 50 شركة ابتكارية

Write: 2020-06-17 15:30:25Update: 2020-06-17 15:36:24

كوبانغ في المركز الثاني ضمن القائمة الأمريكية لأهم 50 شركة ابتكارية

Photo : YONHAP News

جاءت شركة التجارة الكورية عبر الإنترنت "كوبانغ" في المركز الثاني ضمن قائمة أهم 50 شركة ابتكارية هذا العام، والتي أعدتها قناة "سي إن بي سي" الأمريكية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، لتصبح بذلك أول شركة كورية تدخل تلك القائمة، كما أن احتلالها للمركز الثاني هو الأعلى من بين الشركات الآسيوية.
وأوضحت "كوبانغ" أنها احتلت هذا المركز بفضل التعامل الكامل مع متطلبات التوصيل التي زادت في ظل تداعيات جائحة كورونا.
الجدير بالذكر أن قناة "سي إن بي سي" ظلت تختار سنويا شركات ابتكارية متميزة من بين الشركات غير المدرجة في أسواق الأوراق المالية العالمية، منذ 8 سنوات، ومن بين الشركات المختارة السابقة: "تويتر" و"شاومي" و"سبيس إكس" وسبوتيفاي".
وفي قائمة هذا العام تم أيضا إدراج كل من الشركة الدولية الخاصة للدفع الإلكتروني "سترايب"، والشركة الناشئة الأمريكية للتقنية الزراعية "إنديغو أغريكالتشر"، وشركة الأدوات المكتبية "كورسيرا"، والشركة الناشئة السويدية للتقنية المالية "كلارنا".
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