وزير التوحيد يعرب عن عزمه الاستقالة بسبب تدهور العلاقات بين الكوريتين

Photo : YONHAP News

أعرب وزير التوحيد الكوري الجنوبي "كيم يون تشول" عن نيته الاستقالة من منصبه على خلفية تصاعد التوتر مؤخرا بين الكوريتين، بعد سلسلة من الاستفزازات من جانب كوريا الشمالية.وأعلن الوزير "كيم" عن هذا القرار في تصريحات أدلى بها للصحفيين اليوم الأربعاء، حيث قال إنه سيتحمل المسؤولية عن تدهور العلاقات بين الكوريتين، مشيرا إلى أنه قد أبلغ المكتب الرئاسي في وقت سابق من اليوم بهذا القرار.وقال "كيم"، الذي تولى منصبه في شهر أبريل من العام الماضي، إنه يشعر بالأسف لعدم الوفاء بمطالب وتوقعات أولئك الذين يأملون في تحقيق السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية.وجاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد من قيام كوريا الشمالية بتفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين، الذي تم إنشاؤه بعد القمة الأولى بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، في عام 2018.ويذكر أن كوريا الشمالية قد ظلت تهدد منذ أوائل هذا الشهر بالتراجع عن الاتفاقات التصالحية بين الكوريتين احتجاجا على تعامل سيول مع حملات المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ، كما أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستقطع جميع قنوات الاتصال المشتركة.