كوريا الشمالية تعيد استخدام عبارة بحر النيران ضد كوريا الجنوبية

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عادت كوريا الشمالية إلى استخدام عبارة "تحويل عاصمة كوريا الجنوبية إلى بحر من النيران"، في الوقت الذي ترفع فيه من مستوى تهديداتها ضد سيول، بعد تفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين أول من أمس الثلاثاء.وقالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أمس الأربعاء إن بيونغ يانغ قادرة على العودة إلى تعهدها بتحويل سيول إلى "بحر من النيران"، وإتباع ذلك بتهديدات أكثر فظاعة اعتمادًا على ما إذا كانت كوريا الجنوبية ستراعي اللغة التي تتكلم بها.وحذرت الوكالة الرسمية كوريا الجنوبية من أن صوت انهيار مكتب الاتصال المشترك يمكن أن يكون مقدمة لـ"الانهيار التام للعلاقات بين الشمال والجنوب".وجاءت هذه التحذيرات ردًّا على ما يبدو على تعبير وزارة التوحيد الكورية عن الأسف إزاء هدم المكتب المشترك، الذي كان رمزًا للتعاون بين الكوريتين منذ افتتاحه بعد القمة بين الكوريتين في أبريل عام 2018.يشار إلى أن كوريا الشمالية استخدمت عبارة "بحر من النيران" لأول مرة في عام 1994، بعد أن طردت المفتشين النوويين الدوليين آنذاك، وكثيرًا ما كررت استخدام تلك العبارة في تهديداتها ضد كوريا الجنوبية.