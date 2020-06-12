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المحلية

النيابة تسعى لاعتقال تسعة أشخاص في حريق مستودع إتشون القاتل

Write: 2020-06-18 09:56:30Update: 2020-06-18 10:00:26

النيابة تسعى لاعتقال تسعة أشخاص في حريق مستودع إتشون القاتل

Photo : YONHAP News

تسعى النيابة العامة إلى الحصول على أمر من المحكمة باعتقال تسعة أشخاص، في التحقيقات المتعلقة بحادث الحريق القاتل الذي وقع في موقع لبناء مستودع لوجستي في منطقة إتشون، بمقاطعة كيونغ كي في أواخر شهر أبريل الماضي.
وقال فرع يوجو من مكتب المدعي العام في سو وان أمس الأربعاء إنه طلب إصدار مذكرة اعتقال لجميع المشتبه فيهم قيد التحقيق، بمن في ذلك موظفو شركة البناء المسؤولة عن مشروع المستودع، والمقاولون من الباطن، بالإضافة إلى مشرفي الإنشاءات.
وقال وكلاء النيابة إنهم قرروا اعتقالهم نظرًا لوجود أدلة كافية لإثبات أخطائهم ولخطورة القضية.
وقد لقي ما مجموعه 38 عاملًا مصرعهم في الحريق الذي اندلع يوم 29 أبريل، والذي خلصت الشرطة إلى أنه حدث في أثناء عمليات اللحام.

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