وزير المالية ينفي تقديم دفعة إضافية من المساعدات الطارئة

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نفى وزير المالية "هونغ نام كي" أن تكون الحكومة ستقوم بتوزيع دفعة ثانية من المساعدات الطارئة بسبب فيروس كورونا.وخلال اجتماع للجنة الاستراتيجية والمالية في البرلمان أمس الأربعاء، طلب النائب "كيم دو كوان" عن الحزب الديمقراطي الحاكم من الوزير "هونغ" النظر في توزيع دفعة ثانية من المدفوعات الطارئة، قرب عطلة تشوسوك في وقت لاحق من هذا العام.وقال "هونغ" إن الحكومة أكدت قبل توزيع المساعدات الأولى في مايو أنها ستكون لمرة واحدة، مشيرا إلى أنه إذا توفرت موارد للسلطات المالية فسوف يكون من الأفضل استخدامها بشكل انتقائي للفئات ذات الدخل المنخفض، بمن في ذلك العمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب تفشي وباء كورونا.وكانت الحكومة الكورية قد خصصت أكثر من 14 تريليون وون لتمويل مدفوعات الإغاثة لكل أسرة كورية، وتراوحت المساعدات بين 400 ألف وون للأسر ذات الفرد الواحد، وحتى مليون وون للأسر المكونة من أربعة أفراد أو أكثر.