ترامب يمدد العقوبات الأمريكية على كوريا الشمالية لمدة عام آخر

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قرر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الأربعاء تمديد العقوبات الأمريكية الحالية المفروضة على كوريا الشمالية لمدة عام آخر، مشيرًا إلى استمرار "التهديدات غير العادية وغير المسبوقة" التي يشكلها النظام الحاكم في بيونغ يانغ.ويأتي هذا القرار وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، بعد قيام كوريا الشمالية بتفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين، وتهديدها بإعادة نشر القوات العسكرية في منطقة جبل كوم كانغ السياحية، ومجمع كيسونغ الصناعي.وفي إشعار أرسل إلى الكونغرس، قال "ترامب" إنه سيواصل حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بكوريا الشمالية، والتي تم الإعلان عنها لأول مرة في 26 يونيو 2008، بموجب الأمر التنفيذي المسجل برقم 13466.ويدعو الأمر التنفيذي الذي تم تمديده أربع مرات في ظل إدارة ترامب، إلى فرض عقوبات على كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية والصاروخية.وقال "ترامب" في الإشعار إن وجود الأسلحة والمواد الانشطارية القابلة للاستخدام في شبه الجزيرة الكورية، وإجراءات وسياسات حكومة كوريا الشمالية، لا تزال تشكل تهديدًا غير عادي وغير مسبوق، على الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي.