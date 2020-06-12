قائد سابق للقوات الأمريكية يدعو إلى زيادة الضغط العسكري على كوريا الشمالية

قال القائد السابق للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية أمس الأربعاء إن واشنطن وسيول بحاجة إلى زيادة الضغط العسكري على كوريا الشمالية، ردًّا على استفزازاتها الأخيرة.وأدلى الجنرال "فنسنت بروكس" الذي تولى قيادة القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية بين عامي 2016 و2018، بهذه التصريحات خلال ندوة بالفيديو استضافها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن.وقال "بروكس" إنه يجب البحث عن طرق لزيادة الضغوط باستخدام الأدوات العسكرية، وفي نفس الوقت عدم إغلاق باب الحوار، الذي يبدو وكأن كوريا الشمالية قد أغلقته، وإن كان ذلك لم يحدث بالفعل حتى الآن.وأوضح أن من بين طرق زيادة الضغوط اتخاذ إجراءات مثل إعلان الولايات المتحدة عن رفع الحظر المفروض على نشر الأصول الاستراتيجية في شبه الجزيرة الكورية، وهو ما لم يحدث منذ ربيع 2018.وقال "بروكس" أيضًا إن القاذفات النووية ومقاتلات "إف-35" وحاملات الطائرات والغواصات النووية، كلها خيارات لإظهار الوجود العسكري الأمريكي.كما شدد على أن الوقت الآن مناسب للمضي قدمًا في إجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين واشنطن وسيول، مشيرا إلى أن التدريبات لم تعد مسألة خاضعة للمناقشة مع كوريا الشمالية، أو أن كوريا الشمالية سيكون لها أي تأثير على هذا الموضوع من الآن فصاعدًا.