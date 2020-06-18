بان كي مون يقول إن قمة ترامب وكيم منحت كوريا الشمالية وضع الدولة النووية

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قال الأمين العام السابق للأمم المتحدة "بان كي مون" إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد نجح فيما يبدو في الحصول على "وضع الدولة النووية فعليًّا" من خلال مؤتمرات القمة بينه وبين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".جاء ذلك في مقابلة مع مجلة "تايم" الأسبوعية الأمريكية أمس الأربعاء، حيث اشار "بان" إلى أن الرئيس الأمريكي تمكن من تقديم مساهمة جيدة، ولكن للأسف يبدو أنه من خلال عقد ثلاثة قمم ثنائية قد منح "كيم" فرصة الحصول على وضع دولة نووية بحكم الواقع.وقال الأمين العام السابق للأمم المتحدة إنه "قلق للغاية" بشأن التجارب الصاروخية الجارية في كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قد غيرت موقفها بشأن السلوك المقبول لكوريا الشمالية.وأضاف أن "ترامب" ظل يقول إنه لا بأس أن تقوم كوريا الشمالية باختبار بعض الصواريخ قصيرة المدى، لأنها لا تستطيع الوصول إلى القارة الأمريكية، لكن في الواقع فإن هذا الأمر لا يتعلق فقط بأمن وسلامة القارة الأمريكية، ولكن بسلامة وأمن الإنسانية بأكملها.وقال "بان" أيضًا إن العالم يشهد "غياب القيادة الأمريكية" إلى حد ما، منذ أن بدأت إدارة "ترامب"، موضحا أن الولايات المتحدة تتراجع عن مساعدتها في معالجة المشكلات العالمية في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى القيادة الأمريكية.